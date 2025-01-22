Німеччина

Функціонер німецького клубу прокоментував звільнення головного тренера.

Дортмундська Боруссія після поразки в гостьовому матчі сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі італійської Болоньї оголосила про звільнення головного тренера Нурі Шахіна.

Болонья — Боруссія Дортмунд 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Одним із представників керівництва "джмелів", які ухвалювали це рішення, був спортивний директор Ларс Ріккен, який одразу після офіційної публікації підсумків зустрічі з керманичем прокоментував останні події в клубі.

"Ми дуже цінуємо Нурі Шахіна та його роботу. Ми хотіли працювати разом упродовж тривалого часу і до кінця сподівались, що зможемо досягти спортивного розвороту в результатах виступів команди разом.

Однак після чотирьох поразок поспіль, із однією перемогою в останніх дев'яти іграх і, на даний момент, десятим місцем у таблиці Бундесліги, ми, на жаль, утратили віру в те, що зможемо досягти наших спортивних цілей за нинішнього складу тренерського штабу.

Це рішення болить і мені особисто також, але воно було неминучим після гри в Болоньї", — заявив німецький функціонер.

У заключному турі дортмундська Боруссія прийматиме донецький Шахтар.