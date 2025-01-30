Німеччина

Контракт буде розрахований до літа 2026 року.

Колишній головний тренер збірної Хорватії Ніко Ковач незабаром очолить дортмундську Боруcсію. Про це повідомляє Bild та ще кілька німецьких ЗМІ.

За інформацією джерела, керівництво "джмелів", яке нещодавно звільнило Нурі Шахіна, домовилося з 53-річним хорватом про контракт до літа 2026 року.

Останнім місцем роботи Ковача був Вольфсбург, який він залишив у березні минулого року. Також він тренував Монако, Баварію, Айнтрахт та збірну Хорватії.

Після 19 турів Боруссія Д набрала 26 очок і посідає 11 місце у турнірній таблиці Бундесліги.

Незважаючи на все, "джмелі" обіграли донецький Шахтар (3:1) та пройшли у плей-оф Ліги чемпіонів з десятого місця.