Німеччина

Спортдир Боруссії Д прокоментував призначення нового тренера.

Дортмундська Боруссія оголосила про призначення нового головного тренера, яким став хорватський фахівець Ніко Ковач.

Після офіційного підписання контракту нового тренера з "джмелями", спортивний директор клубу Ларс Ріккен прокоментував цю подію в житті клубу.

"Ми провели інтенсивні дискусії з Ніко Ковачем упродовж останніх кількох днів і навмисно взяли час, щоб краще пізнати один одного та ознайомитись із нашими очікуваннями.

Енергія, рішучість та відчуття важливості командного духу завжди характеризували команди Ніко. Ми також хочемо відчувати і бачити все це на полі і поза ним.

Ми опинились у складній спортивній ситуації і впевнені, що в особі Ніко ми знайшли тренера, який здатен її подолати", — заявив німецький функціонер.

Нагадаємо, що контракт Ковача розрахований до 2026 року, але до роботи він візьметься не одразу.