Німеччина

Сума трансферу оцінюється у три мільйони євро.

Айнтрахт на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Галатасарая Міші Батшуаї.

Угода з 31-річним бельгійцем розрахована до літа 2027 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько трьох мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Батшуаї провів 30 матчів, у яких забив сім голів та віддав два асисти.

Після 20 турів Айнтрахт набрав 38 очок і посідає третє місце у німецькій Бундеслізі.