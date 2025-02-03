Сума трансферу оцінюється у три мільйони євро.
Міші Батшуаї, ФК Айнтрахт
03 лютого 2025, 23:25
Айнтрахт на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Галатасарая Міші Батшуаї.
Угода з 31-річним бельгійцем розрахована до літа 2027 року.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько трьох мільйонів євро.
У нинішньому сезоні Батшуаї провів 30 матчів, у яких забив сім голів та віддав два асисти.
Після 20 турів Айнтрахт набрав 38 очок і посідає третє місце у німецькій Бундеслізі.