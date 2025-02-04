Діант Рамай до кінця сезону виступатиме в Данії.
Діант Рамай, ФК Боруссія Д
04 лютого 2025, 00:39
Дортмундська Боруссія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з воротарем Діантом Рамаєм.
Угода з 23-річним німцем розрахована до літа 2029 року.
Сума трансферу не розголошується, але наголошується, що другу половину цього сезону він проведе у датському Копенгагені на правах оренди.
У поточній кампанії Рамай провів п'ять матчів, з яких чотири на нуль за одного пропущеного м'яча.
Після 20 турів Боруссія Д набрала 29 очок і посідає 11 місце у німецькій Бундеслізі. Після 33 турів Копенгаген посідає перше місце в чемпіонаті Данії, маючи однакову кількість балів з Мідтьюлланном.