Німеччина

Схоже, у Вірца немає іншого вибору, як перейди у Баварію.

Почесний президент Баварії Улі Генесс розповів, якого футболіста мріє побачити у формі мюнхенського клубу.

"Я маю мрію побачити Флоріана Вірца у Баварії. Він чудово вписався б у команду та склав би тандем із Мусіалою.

Цей той гравець, якого не можна випускати з поля зору. Можна ж мріяти? Але зауважте, що це лише моя особиста думка", – розповів Генесс в коментарі Kicker.

У сезоні-2024/25 Вірц зіграв 32 матчі у всіх турнірах, забив 15 м'ячів та віддав 11 результативних передач.

Нагадаємо, Вірц визнаний найкращим гравцем грудня у Бундеслізі.