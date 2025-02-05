Німеччина

Обидві орендні угоди розраховані до кінця сезону.

Гоффенгайм на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Ренна Лео Естігором.

Орендна угода з 25-річним норвежцем розрахована до кінця сезону. Його контракт із французьким клубом розрахований до літа 2027 року.

У той же час Гоффенгайм відпустив в оренду півзахисника Флоріана Грілліча, який другу половину сезону проведе за Вальядолід. Його угода з німецьким клубом розрахована до літа 2026 року.

Нинішнього сезону Естігор провів 18 матчів та віддав один асист. На рахунку Грілліча 14 поєдинків.

Після 20 турів Гоффенгайм набрав 18 очок і посідає 15 місце у Бундеслізі. Вальядолід йде останнім у Ла Лізі, набравши 15 балів після 22 ігор.