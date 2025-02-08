Німеччина

Команди не виявили сильнішого, обмінявшись голами.

На Боруссія-Парк у рамках 21-го туру німецької Бундесліги-2024/25 Боруссія Менхенгладбах приймала Айнтрахт Франкфурт.

Команди обмінялися голами Тіма Кляйндінста та Юго Екітіке в першому таймі, пішовши на перерву за нічийного результату. Визначити сильнішого не вдалося й за підсумками другої половини зустрічі.

Боруссія М із 31-м заліковим балом іде восьмою в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, тоді як Айнтрахт із 39-ма очками перебуває на третій сходинці.

Боруссія Менхенгладбах — Айнтрахт 1:1

Голи: Кляйндінст, 26 — Екітіке, 31

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Скаллі, Фрідріх, Ітакура, Ульріх (Нец, 70) — Вайгль, Нойгаус — Нгуму (Плеа, 90), Штегер, Гак (Чванчара, 70) — Кляйндінст

Айнтрахт: Трапп — Крістенсен, Тута, Теат, Браун (Нкунку, 75) — Гетце (Ваї, 83), Скірі (Гойлунн, 75), Ларссон, Кнауфф (Коллінз, 84) — Батшуаї (Узун, 57), Екітіке

Попередження: Ітакура, Ульріх, Нойгаус — Гетце, Батшуаї, Узун