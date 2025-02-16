Німеччина

Макс Еберль висловився про майбутнє Кімміха.

Директор Баварії Макс Еберль заявив, що ведуться активні переговори щодо нового контракту із півзахисником Йосуа Кімміхом. Також він розповів, що Кімміх стане наступним капітаном мюнхенців.

"Ми мали дуже, дуже добрі переговори з Кімміхом. Сподіваємось, що зможемо продовжити з ним контракт. Йозуа має стати нашим новим капітаном, після того, як Ноєр завершить кар'єру", – вважає Еберль.

У цьому сезоні Кімміха відіграв 34 матчі, забив один гол та віддав 10 гольових передач.

Контракт гравця завершується влітку 2025 року. Раніше клуб продовжив Мусіалу.