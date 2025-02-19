Німеччина

Англієць взяв паузу у тренуваннях через пошкодження.

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн не тренуватиметься найближчими днями, повідомляє прес-служба німецького клубу.

У 31-річного англійця був забій литкового м'яза перед матчем 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти Селтіка (1:1), що призвело до утворення гематоми. Кейну довелося залишити поле у ​​перерві.

За інформацією Bild, Гаррі уникнув серйозної травми, але може пропустити майбутній матч 23 туру Бундесліги проти Айнтрахта, який відбудеться 23 лютого.

Нинішнього сезону Кейн провів 31 матч, у яких забив 29 голів та віддав десять асистів.

Після 22 турів Баварія лідирує у Бундеслізі, випереджаючи Баєр на вісім балів.