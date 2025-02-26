Німеччина

Визначився останній півфіналіст турніру.

Лейпциг у чвертьфінальному матчі Кубка Німеччини на своєму полі мінімально обіграв Вольфсбург із рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, коли на 69 хвилині Беньямін Шешко реалізував пенальті.

Таким чином Лейпциг став останнім півфіналістом турніру. Раніше путівки до півфіналу забезпечили Армінія, Штутгарт та Баєр.

РБ Лейпциг — Вольфсбург 1:0

Гол: Шешко, 69 (пен).

РБ Лейпциг: Вандевордт — Гертрейда (Клостерманн, 90), Орбан, Бітшиабу (Люкеба, 74) — Баку, Вермерен (Баумгартнер, 90), Кампль (Айдара, 74), Раум — Сімонс (Зайвальд, 90) — Опенда, Шешко.

Вольфсбург: Мюллер — Фішер (Камінські, 86), Вавро, Кулєракіс (Беренс, 86), Меле — Сванберг — Віммер (Вранкс, 81), Дардаї (Герхардт, 81) — Ольсен (Вінн, 71), Амура, Томаш.

Попередження: Люкеба, Айдара, Опенда — Меле, Сванберг.