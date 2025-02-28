Україна

Київському клубу завадили проблеми із документами.

Вінгер Сантоса Мігеліто не зможе стати гравцем київського Динамо, принаймні найближчим часом. Про це повідомляє Bolavip.

За інформацією джерела, трансфер 20-річного болівійця зірвався через проблеми з отриманням візи для футболіста.

Наголошується, що клуби змогли домовитися про угоду, але проблеми з документами відклали можливий перехід до літнього трансферного вікна.

Нинішнього сезону Мігеліто провів чотири поєдинки. Також на його рахунку 20 матчів у складі збірної Болівії та п'ять забитих м'ячів.