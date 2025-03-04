Німеччина

Француз не зміг проявити себе у німецькій команді.

Захисник Баварії Саша Бої може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, керівництво клубу не задоволене виступами 24-річного француза, який не зміг пробитися до основного складу команди Венсана Компані.

Таким чином, Баварія ухвалила рішення розраховувати на варіанти правого захисника з Конрадом Лаймером та Йосипом Станішичем.

Нагадаємо, Бої став гравцем Баварії влітку 2024 року, перейшовши з Галатасарая за 30 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Бої провів лише 11 матчів, у яких відзначився одним асистом.