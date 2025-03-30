Німеччина

Мюнхенці впевнено лідирують в чемпіонаті Німеччини.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані прокоментував перемогу над Санкт-Паулі (3:2) в матчі 27-го туру німецької Бундесліги. Цитує бельгійського фахівця Bayern & Germany.

"Санкт-Паулі — добре організована команда, яка не пропускає багато голів і не допускає великої кількості моментів біля своїх воріт. Тому я підготував команду до того, щоб вона була зосереджена всю гру і не втрачала терпіння, якщо ми швидко не заб'ємо гол.

У нас були хороші моменти в другому таймі, але мушу визнати, що й у Санкт-Паулі були свої шанси в першій половині гри. Загалом, якби не останні п'ять хвилин і травма Іто, я був би дуже задоволений. Неприємно, що ми втратили Хірокі, але це не має бути виправданням у майбутньому.

Ми стали на одну гру ближче до чемпіонства, і нам потрібно виграти ще сім матчів", — заявив Компані.

Наразі Баварія лідирує в чемпіонаті Німеччини, випереджаючи другий Баєр на шість пунктів.