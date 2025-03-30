Німеччина

Мюнхенці попрощаються з ветераном.

Атакувальний півзахисник Баварії Томас Мюллер влітку залишить мюнхенський клуб, повідомляє Bild.

За інформацією джерела, сторони не змогли домовитись про продовження контракту, який закінчується в кінці поточного сезону.

Мюллер є вихованцем Баварії. За першу команду Томас виступає із сезону-2008/09. Разом з мюнхенським клубом він виграв 32 трофеї.

У поточному сезоні Томас Мюллер провів на клубному рівні 1255 хвилини у 34 матчах у всіх турнірах, в яких він забив 5 голів та віддав 5 результативних передач. Контракт досвідченого німця з Баварією спливає влітку цього року.