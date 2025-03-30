Німеччина

Баварія за тиждень втратила третього гравця до кінця сезону.

Центральний захисник Баварії Хірокі Іто більше не зможе допомогти своїй команді цього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

25-річний японець отримав пошкодження у минулому матчі Бундесліги проти Санкт-Паулі (3:2).

Після обстеження з'ясувалося, що це був рецедив травми плеснової кістки, яку він знову зламав. Вперше Хірокі отримав таку травму влітку 2024 року, після чого повернувся на поле лише у лютому 2025 року.

На відновлення у футболіста знадобиться кілька місяців, тому поточний сезон для нього завершено.

Цього сезону Іто провів вісім матчів, у яких забив один гол.

Додамо, що Баварія за тиждень втратила ще двох захисників до кінця сезону — раніше серйозні травми отримали Альфонсо Девіс та Дайо Упамекано.

Після 27 турів Баварія набрала 65 очок і посідає перше місце у Бундеслізі, випереджаючи Баєр на шість балів.