Відбувся черговий матч німецького чемпіонату.
Фрайбург - РБ Лейпциг, Getty Images
08 березня 2025, 21:23
У матчі 25 туру німецької Бундесліги Лейпциг у гостях не зміг переграти Фрайбург.
Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.
Загалом обидві команди провели збалансований поєдинок, у якому була невелика перевага "биків" за моментами, проте порадувати вболівальників забитими м'ячами не вдалося.
Після 25 турів Фрайбург набрав 41 очко і посідає п'яте місце у Бундеслізі, а у Лейпцигу 39 балів та шоста позиція.
Фрайбург — РБ Лейпциг 0:0
Фрайбург: Атуболу — Сідія, Гінтер, Лінгарт, Гюнтер — Еггештайн, Остерхаге — Доан, Гелер, Дінкчі (Гріфо, 46) — Адаму (Бесте, 76).
РБ Лейпциг: Гулачі — Гертрейда, Орбан, Бітшиабу (Люкеба, 78) — Баку, Вермерен (Зайвальд, 56), Кампль (Айдара, 46), Раум — Опенда, Сімонс (Гоміс, 88) — Шешко (Поульсен, 78).
Попередження: Орбан, Зайвальд, Раум.