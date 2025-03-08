Німеччина

Відбувся черговий матч німецького чемпіонату.

У матчі 25 туру німецької Бундесліги Лейпциг у гостях не зміг переграти Фрайбург.

Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Загалом обидві команди провели збалансований поєдинок, у якому була невелика перевага "биків" за моментами, проте порадувати вболівальників забитими м'ячами не вдалося.

Після 25 турів Фрайбург набрав 41 очко і посідає п'яте місце у Бундеслізі, а у Лейпцигу 39 балів та шоста позиція.

Фрайбург — РБ Лейпциг 0:0

Фрайбург: Атуболу — Сідія, Гінтер, Лінгарт, Гюнтер — Еггештайн, Остерхаге — Доан, Гелер, Дінкчі (Гріфо, 46) — Адаму (Бесте, 76).

РБ Лейпциг: Гулачі — Гертрейда, Орбан, Бітшиабу (Люкеба, 78) — Баку, Вермерен (Зайвальд, 56), Кампль (Айдара, 46), Раум — Опенда, Сімонс (Гоміс, 88) — Шешко (Поульсен, 78).

Попередження: Орбан, Зайвальд, Раум.