Німеччина

Швейцарець може перебратися до Бундесліги.

Центральний захисник Лугано Альбіан Хайдарі може продовжити свою кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного швейцарця зацікавлений леверкузький Баєр. Також є інтерес від клубів італійської Серії А.

Зазначається, що Баєр готується розпочати переговори зі швейцарським клубом, оскільки доля Джонатана Та та П'єро Інкап'є у складі "аптекарів" поки що невідома і вони можуть покинути команду найближчим літом.

Цього сезону Хайдарі провів 32 матчі, в яких забив два м'ячі. Також на його рахунку один матч у складі збірної Швейцарії.