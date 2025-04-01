Швейцарець може перебратися до Бундесліги.
Альбіан Хайдарі, Getty Images
01 квітня 2025, 13:57
Центральний захисник Лугано Альбіан Хайдарі може продовжити свою кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, у послугах 21-річного швейцарця зацікавлений леверкузький Баєр. Також є інтерес від клубів італійської Серії А.
Зазначається, що Баєр готується розпочати переговори зі швейцарським клубом, оскільки доля Джонатана Та та П'єро Інкап'є у складі "аптекарів" поки що невідома і вони можуть покинути команду найближчим літом.
Цього сезону Хайдарі провів 32 матчі, в яких забив два м'ячі. Також на його рахунку один матч у складі збірної Швейцарії.