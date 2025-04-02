Легенда Баварії близький до від'їзду з Мюнхена.
Томас Мюллер, Getty Images
02 квітня 2025, 16:29
Історія нападника Томаса Мюллера в Баварії, імовірно, добігає свого кінця, передає журналіст Ніколо Скіра.
Із 35-річним німцем наразі не продовжили контракт. Він втрачає чинність наприкінці сезону-2024/25.
За даними Скіри, інтерес до досвідченого гравця виник у деяких клубів МЛС і чемпіонату Саудівської Аравії.
У ході поточної кампанії Мюллер взяв участь у 35-ти матчах усіх турнірів, відзначившись п'ятьма голами й п'ятьма асистами.
Томас, який є вихованцем мюнхенців, виступає за дорослу команду Баварії з 2009 року. Із "червоними" він здобув 32 трофея.