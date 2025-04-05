Важка втрата для мюнхенців.
Травмований Мусіала, getty images
05 квітня 2025, 11:45
В рамках 28-го туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія у важкому матчі здолала Аугсбург (3:1).
За інформацією журналіста Тобі Альтшеффля, лідер "ротен" Джамал Мусіала в цьому протистоянні отримав травму задньої поверхні стегна. Спортивний директор клубу Макс Еберль заявив, що участь 22-річного німця у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Інтером виключена.
Про терміни відновлення півзахисника "рекордмайстер" не повідомляється.
Цього сезону Джамал Мусіала відіграв за Баварію 40 матчів, забив 18 голів та віддав 8 результативних передач.
Раніше Мюллер оголосив про відхід із Баварії наприкінці сезону.