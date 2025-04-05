Легендарна постать.
Крістоф Фройнд, getty images
05 квітня 2025, 13:46
Спортивний директор мюнхенської Баварії Крістоф Фройнд висловився щодо відходу з клубу Томаса Мюллера. Його слова наводить офіційний сайт "ротен".
"Томас Мюллер: ніяких трюків, ніякої показухи, тільки неймовірне чуття й екстраординарне розуміння гри — справжній футболіст. Таких, як він, більше ніколи не буде, це точно, він з юних років був частиною Баварії.
Це рішення далося йому дуже важко. Зрештою, ми ухвалили його, виходячи з міркувань планування складу, і найголовніше, щоб після цього сторони могли дивитися один одному в очі. Саме так і йде справа в цьому випадку.
Тепер ми зробимо все можливе, щоб завершити сезон із великою кількістю трофеїв", — сказав Фройнд.