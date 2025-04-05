Німеччина

Короткотривала угода для проведення останніх матчів за клуб.

Німецький нападник мюнхенської Баварії Томас Мюллер оголосив про відхід із клубу наприкінці поточного сезону, після 25 років виступів за "Рекордмайстер", що фактично дорівнює всій його професійній футбольній кар’єрі.

Утім, літня частина кампанії для німецького гранда буде настільки насиченою через участь у оновленому Клубному чемпіонаті світу, що Баварія не могла не запропонувати Мюллеру взяти участь у розіграші цього турніру в США.

Для цього довелось узгодити певні формальності — підписати новий короткостроковий контракт, який продовжив термін дії попередньої угоди до 13 липня 2025 року — базова дата фінальної гри міжнародного змагання.

Нагадаємо, що Мюллер провів за основну команду Баварії 743 матчі, забивши 247 голи та віддавши 273 гольові передачі.