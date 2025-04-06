Німеччина

Ветеран покидає рідний клуб.

Член правління мюнхенської Баварії Макс Еберль прокоментував відхід з клубу Томаса Мюллера. Його слова наводить офіційний сайт "рекордмайстер".

"Це рішення, ясна річ, далося нам зовсім нелегко. Ключовим фактором у кінцевому підсумку стало просте планування складу, в якому ми зосередилися на майбутньому.

Переговори, які ми провели з Томасом, були відкритими та прозорими з обох сторін. Томас знає, що він користується високою повагою в Баварії, і це рішення цього не змінює. Тепер ми хочемо виграти більше трофеїв разом із ним.

Томас не грає за підручником — він пише свій власний: 25 років у Баварії на найвищому рівні", — заявив Еберль.