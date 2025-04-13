Німець вже налаштовується на битву в Мілані.
Мюллер, getty images
13 квітня 2025, 12:49
Ветеран мюнхенської Баварії Томас Мюллер висловився після матчу 29-го туру німецької Бундесліги з дортмундською Боруссією (2:2). Його слова наводить Bayern & Germany.
"Ми не можемо звинувачувати відсутність енергії у матчі з Боруссією. Ми були налаштовані на перемогу, але ефективність була не такою, як ми собі уявляли.
Це була чудова гра для вболівальників. Заміни були хорошими, Серж Гнабрі чудово зіграв, коли вийшов на поле. У нас було багато енергії, але проблемою були втрачені моменти. Тим не менш, ми показали, що можемо створювати багато моментів, що допоможе нам у середу.
Я бачу команду, здатну в середу пройти в наступний раунд Ліги чемпіонів", — заявив Мюллер.
Нагадаємо, в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Баварія на Альянц Арені поступилася міланському Інтеру (1:2).