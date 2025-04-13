Німеччина

Німець вже налаштовується на битву в Мілані.

Ветеран мюнхенської Баварії Томас Мюллер висловився після матчу 29-го туру німецької Бундесліги з дортмундською Боруссією (2:2). Його слова наводить Bayern & Germany.

"Ми не можемо звинувачувати відсутність енергії у матчі з Боруссією. Ми були налаштовані на перемогу, але ефективність була не такою, як ми собі уявляли.

Це була чудова гра для вболівальників. Заміни були хорошими, Серж Гнабрі чудово зіграв, коли вийшов на поле. У нас було багато енергії, але проблемою були втрачені моменти. Тим не менш, ми показали, що можемо створювати багато моментів, що допоможе нам у середу.

Я бачу команду, здатну в середу пройти в наступний раунд Ліги чемпіонів", — заявив Мюллер.

Нагадаємо, в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Баварія на Альянц Арені поступилася міланському Інтеру (1:2).