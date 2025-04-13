Німеччина

Після нічиї з берлінцями у Леверкузена мізерні шанси на захист титулу.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо висловився після нічиї в матчі з берлінським Уніоном (0:0) в рамках 29-го туру німецької Бундесліги. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт чемпіонату Німеччини.

"Ми не показали достатньо хорошу гру. Незважаючи на прагнення до перемоги, нам не вдалося використати свої можливості для взяття воріт. Але це не привід для зневіри — у нас ще є п'ять матчів, і ми повинні продовжувати боротися.

Важко грати проти команди, яка зачиняється у власному карному майданчику. Нам не вистачало простору у фінальній третині. Також ми занадто повільно рухали м'яч.

Нам слід вірити, що ми можемо нав'язати боротьбу Баварії за чемпіонство. В нас немає іншого вибору. Ми діючі чемпіони і повинні це продемонструвати в останніх п'яти матчах", — заявив Алонсо.

Наразі Баєр посідає другу сходинку в турнірній таблиці німецької Бундесліги, відстаючи від лідируючої Баварії на шість пунктів.