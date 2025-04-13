Німеччина

Дортмундці їдуть з Мюнхена з одним заліковим балом.

Головний тренер дортмундської Боруссії Ніко Ковач підбив підсумки матчу з мюнхенською Баварією (2:2) в рамках 29-го туру німецької Бундесліги. Його слова наводить офіційний сайт чемпіонату Німеччини.

"Ми домоглися того, чого хотіли: бути сильними і добре оборонятися. Перший тайм пройшов нормально, хоча я був незадоволений якістю нашої гри. Після перерви ми показали силу і повели 1:0.

Потім ми побачили хорошу гру у виконанні обох команд, моменти виникали у обох воріт. Ми задоволені результатом і сподіваємося відштовхуватися від цього в наступних матчах.

Ми не думаємо, де опинимося за підсумками чемпіонату. Попереду п'ять матчів і в кожному з них нам потрібна перемога", — сказав Ковач.

Наразі Боруссія Д посідає 8-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на шість очок.