Німеччина

Іспанський фахівець зосереджений на роботі в леверкузенському Баєрі.

Напередодні з'явилася інформація про те, що керманич леверкузенського Баєра Хабі Алонсо є пріоритетним варіантом для мадридського Реала на заміну Карло Анчелотті.

Утім, сам головний тренер "фармацевтів" відмовився коментувати чутки навколо свого майбутнього та потенційного працевлаштування на Сантьяго Бернабеу.

"Зараз не найкращий час говорити про майбутнє. Я не хочу обговорювати всілякі чутки та спекуляції. Сезон все ще триває, і у нас є власні амбіції.

Виліт Реала Мадрид з Ліги чемпіонів для нас взагалі нічого не означає", — цитує слова Хабі Алонсо Die Zeit.

Нагадаємо, раніше про майбутнє Хабі Алонсо висловився генеральний директор Баєра Леверкузен Фернандо Карро.