Німеччина

Мюнхенці погодили з футболістом умови особистої угоди, однак перемовини між клубами тривають — конкуренцію складають Реал та Манчестер Сіті.

Один із найяскравіших молодих талантів німецького футболу Флориан Вірц наближається до сенсаційного трансферу — півзахисник Баєра вже досяг принципової домовленості з мюнхенською Баварією щодо особистого контракту. Про це повідомляє видання FT.

За інформацією джерела, сторони вже погодили ключові аспекти угоди: тривалість контракту та рівень заробітної плати повністю влаштовують гравця. У Баварії розглядають трансфер Вірца як пріоритет на літнє вікно й готові витратити на нього значну частину трансферного бюджету. При цьому клуб враховує можливі доходи від продажів нинішніх футболістів.

Однак остаточної згоди між клубами ще не досягнуто — Баєр та Баварія продовжують переговори щодо вартості трансферу. Ускладнює ситуацію те, що інтерес до Вірца проявляють й інші європейські гранди — мадридський Реал та Манчестер Сіті уважно стежать за перебігом перемовин.

Сам футболіст, за даними FT, вже дав "зелене світло" переходу в Мюнхен і сприймає фінансові умови як прийнятні. Проте офіційних документів ще не підписано — остаточне рішення залежить від того, чи зможуть клуби домовитися про суму угоди.

У цьому сезоні футболіст провів 40 матчів, у яких забив 15 голів і віддав 13 гольових передач на партнерів.