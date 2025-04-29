Мюнхенці погодили з футболістом умови особистої угоди, однак перемовини між клубами тривають — конкуренцію складають Реал та Манчестер Сіті.
Флоріан Вірц, Getty Images
29 квітня 2025, 18:52
Один із найяскравіших молодих талантів німецького футболу Флориан Вірц наближається до сенсаційного трансферу — півзахисник Баєра вже досяг принципової домовленості з мюнхенською Баварією щодо особистого контракту. Про це повідомляє видання FT.
За інформацією джерела, сторони вже погодили ключові аспекти угоди: тривалість контракту та рівень заробітної плати повністю влаштовують гравця. У Баварії розглядають трансфер Вірца як пріоритет на літнє вікно й готові витратити на нього значну частину трансферного бюджету. При цьому клуб враховує можливі доходи від продажів нинішніх футболістів.
Однак остаточної згоди між клубами ще не досягнуто — Баєр та Баварія продовжують переговори щодо вартості трансферу. Ускладнює ситуацію те, що інтерес до Вірца проявляють й інші європейські гранди — мадридський Реал та Манчестер Сіті уважно стежать за перебігом перемовин.
Сам футболіст, за даними FT, вже дав "зелене світло" переходу в Мюнхен і сприймає фінансові умови як прийнятні. Проте офіційних документів ще не підписано — остаточне рішення залежить від того, чи зможуть клуби домовитися про суму угоди.
У цьому сезоні футболіст провів 40 матчів, у яких забив 15 голів і віддав 13 гольових передач на партнерів.