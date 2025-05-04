Німеччина

Команди обмінялися голами в матчі чергового туру чемпіонату Німеччини.

У рамках 32-го туру німецької Бундесліги-2024/25 Майнц приймав Айнтрахт на Мева Арені.

Баварія — чемпіон Німеччини сезону-2024/25

Гості вийшли вперед у першому таймі матчу завдяки голу Расмуса Крістенсена. Найкращий бомбардир господарів поля Йонатан Буркардт відновив паритет у другій половині поєдинку. Більше результативних ударів не було, тож фінальний свисток зафіксував нічию.

Майнц із 48-ма очками йде сьомим у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, тоді як Айнтрахт із 56-ма заліковими балами перебуває на третій сходинці.

Майнц — Айнтрахт 1:1

Голи: Буркардт, 57 — Крістенсен, 16

Майнц: Рісс — да Кошта (Відмер, 25), Ганче-Ольсен, Кор (Белль, 10) — Касі (Хьон, 81), Сано, Амірі, Мвене (Вайпер, 81) — Небель, Лі (Ферачніг, 81) — Буркардт

Айнтрахт: Трапп — Тута, Кох, Теат — Крістенсен, Скірі, Ларссон, Браун (Нкунку, 85) — Кнауфф (Узун, 74), Баоя (Шаїбі, 74) — Екітіке (Батшуаї, 90+3)

Попередження: Амірі