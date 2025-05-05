Німеччина

Команда Хабі Алонсо зрівнялася з легендарною Баварією Гвардіоли за кількістю гостьових матчів без поразок.

У 32-му турі Бундесліги Баєр із Леверкузена не зумів здолати Фрайбург — зустріч завершилася з бойовим рахунком 2:2. Попри втрату очок, для "фармацевтів" ця нічия стала історичною: команда продовжила свою безпрограшну виїзну серію до 33 матчів у чемпіонаті Німеччини.

Таким чином, колектив Хабі Алонсо повторив рекорд Бундесліги, встановлений Баварією в період з 2012 по 2014 рік. За цей час Баєр здобув 23 перемоги та 10 нічиїх на чужих полях.

Наразі леверкузенці займають друге місце в таблиці, маючи 68 очок. Випереджає їх лише мюнхенська Баварія з 76 балами, яка вже достроково оформила чемпіонство.

Звіт про матч Фрайбург — Баєр читайте на Football.ua.