Німеччина

Баварія знову чемпіон Німеччини.

Головний тренер Баварії Венсан Компані висловився про перемогу мюнхенського клубу в чемпіонаті Німеччини сезону-2024/25. Цитує бельгійського фахівця Bayern & Germany.

"Тепер у нас є час насолодитися перемогою в Бундеслізі — що за неймовірне відчуття! Вітаю футболістів з їхньою видатною грою протягом усього сезону, ви зробили це разом. Ви перемогли як команда.

Також велике спасибі всім, хто працює за лаштунками в цьому чудовому клубі. Ваша наполеглива праця важлива і приносить свої плоди. Ми повинні продовжувати працювати. Сезон ще не закінчено, і у нас попереду багато цікавого. Давайте сильно закінчимо його всі разом.

І останнє, але не менш важливе: величезне спасибі всім вболівальникам Баварії по всьому світу за вашу підтримку. Ви були чудові. Давайте разом створимо особливий момент у суботу на Альянц Арені", — сказав Компані.