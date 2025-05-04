Баварія за крок до чемпіонства.
Томас Мюллер, getty images
04 травня 2025, 10:49
Ветеран мюнхенської Баварії Томас Мюллер висловився після втрати очок в матчі 32-го туру німецької Бундесліги з РБ Лейпциг (3:3). Його слова наводить Bayern & Germany.
"Ми вже переживали подібний матч з Лейпцигом (5:4) кілька років тому, коли Ар'єн Роббен забив переможний гол на останніх хвилинах. Спорт — це весело, ось що я можу сказати. Почуття дивні через пізній гол суперника.
Я вже відчуваю себе чемпіоном, хоча офіційно ми ними поки що не є, тож відчуття — десь посередині. Я постараюся зосередитися на футболі й офіційно оформити титул, а потім відсвяткую це з вболівальниками.
Це більше подія для фанатів, для мене особливої різниці немає — я вийду на свій останній матч так само, як і на перший", — сказав Мюллер.
Баварія стане чемпіоном Німеччини в неділю, якщо Баєр не обіграє Фрайбург. Якщо ж леверкузенці переможуть, то питання буде відкладено до наступного туру.