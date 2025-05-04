Німеччина

Баварія за крок до чемпіонства.

Ветеран мюнхенської Баварії Томас Мюллер висловився після втрати очок в матчі 32-го туру німецької Бундесліги з РБ Лейпциг (3:3). Його слова наводить Bayern & Germany.

"Ми вже переживали подібний матч з Лейпцигом (5:4) кілька років тому, коли Ар'єн Роббен забив переможний гол на останніх хвилинах. Спорт — це весело, ось що я можу сказати. Почуття дивні через пізній гол суперника.

Я вже відчуваю себе чемпіоном, хоча офіційно ми ними поки що не є, тож відчуття — десь посередині. Я постараюся зосередитися на футболі й офіційно оформити титул, а потім відсвяткую це з вболівальниками.