Німеччина

Баварія повернула чемпіонство.

Генеральний директор мюнхенської Баварії Ян-Крістіан Дрезен висловився про перемогу "ротен" в чемпіонаті Німеччини. Його слова наводить Bayern & Germany.

"В суботу ми втратили матчбол, а в неділю стали чемпіонами Німеччини. Від щирого серця вітаю нашу команду і тренерський штаб на чолі з Венсаном Компані, який у своєму першому сезоні видав справжній шедевр. Величезне спасибі всім співробітникам, які працюють за лаштунками щодня і доклали руку до цього успіху.

Ми щиро вітаємо і Гаррі Кейна з цим титулом. Він вже забив неймовірні 80 голів за Баварію і показав усім: Кейн може вигравати титули! Дорога сім'я Баварії, ми знову чемпіони — і вже в суботу кубок повернеться додому", — сказав Дрезен.