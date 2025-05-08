Дортмундці орієнтуються на молодшого брата Беллінгема як доступнішу альтернативу Чуквуемеці, але зіштовхуються з конкуренцією з боку англійських клубів і РБ Лейпциг.
Джоб Беллінгем, Getty Images
08 травня 2025, 17:00
Боруссія Дортмунд активно веде переговори щодо можливого трансферу 19-річного півзахисника Сандерленда Джоба Беллінгема.
Згідно з повідомленням видання Ruhr Nachrichten, головний тренер Ніко Ковач, спортивний директор Себастіан Кель та директор з футболу Ларс Ріккен вирушили до Англії для обговорення умов угоди.
Беллінгем розглядається як більш доступна альтернатива Карні Чуквуемеці, орендованому в Челсі, але для якого діє клаусула в понад 35 мільйонів євро.
Вартість трансферу молодшого брата Джуда Беллінгема орієнтовно становить 25 мільйонів євро, але на його підписання претендують не лише клуби англійської Прем'єр-ліги, а й РБ Лейпциг.
Раніше повідомлялось, що РБ Лейпциг провів переговори з Беллінгемом.