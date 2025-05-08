Німеччина

Дортмундці орієнтуються на молодшого брата Беллінгема як доступнішу альтернативу Чуквуемеці, але зіштовхуються з конкуренцією з боку англійських клубів і РБ Лейпциг.

Боруссія Дортмунд активно веде переговори щодо можливого трансферу 19-річного півзахисника Сандерленда Джоба Беллінгема.

Згідно з повідомленням видання Ruhr Nachrichten, головний тренер Ніко Ковач, спортивний директор Себастіан Кель та директор з футболу Ларс Ріккен вирушили до Англії для обговорення умов угоди.

Беллінгем розглядається як більш доступна альтернатива Карні Чуквуемеці, орендованому в Челсі, але для якого діє клаусула в понад 35 мільйонів євро.

Вартість трансферу молодшого брата Джуда Беллінгема орієнтовно становить 25 мільйонів євро, але на його підписання претендують не лише клуби англійської Прем'єр-ліги, а й РБ Лейпциг.

Раніше повідомлялось, що РБ Лейпциг провів переговори з Беллінгемом.