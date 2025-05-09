Німеччина

Підписання Йонатана Та може стати важливим кроком для зміцнення оборони мюнхенців.

Баварія почала активні переговори з Йонатаном Та та його агентами щодо можливого трансферу цього літа. 29-річний захисник, чий контракт із Баєром закінчується в червні 2025 року, став пріоритетом для керівництва Баварії, включаючи Макса Еберля, Крістофа Фройнда та Венсана Компані. Вони активно підтримують перехід Та в команду.

Однак Баварія не єдина, хто зацікавлений у гравці. Мадридський Реал, який, як очікується, очолить Хабі Алонсо, також висловив бажання підписати Та, а Барселона має усну домовленість із захисником, хоча клуб знову стикається з фінансовими труднощами через правила фінансового фейр-плей.

Цього сезону Йонатан Та провів 47 матчів за Баєр, забив чотири голи та віддав один асист.