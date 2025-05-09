Іспанія

Причини госпіталізації іспанця невідомі.

Головний тренер Жирони Мічел не зможе керувати своєю командою у найближчому матчі іспанської Ла Ліги проти Вільярреала.

Найближчі кілька днів 49-річний іспанець проведе у лікарні з нерозкритих причин.

"Я пишу ці рядки, щоб повідомити вас, що через проблеми зі здоров’ям я не зможу бути на лаві запасних у суботу, 10 травня, на матчі Ла Ліги проти Вільярреала. Після консультації з лікарями, яким я вдячний за їхню турботу та професіоналізм, мені потрібно зробити паузу на кілька днів, щоб відновитися та повернутися якомога швидше.

Я почуваюся добре, перебуваю під медичним наглядом і вже рахую дні до повернення на роботу та продовження боротьби в останній частині сезону. Я впевнений, що команда, попри мою відсутність, зробить усе можливе, як завжди, щоб наші уболівальники могли пишатися клубом і цінностями, які він представляє.

Я хочу подякувати за прояви турботи, повідомлення від родини Жирони та всіх людей, які хвилювалися за мене. Мені доведеться залишатися в лікарні під наглядом кілька днів. Я змушений спостерігати за матчем з іншого місця, але завжди залишатимуся на зв’язку зі своєю командою. Скоро побачимося", — написав Мічел у своєму твіттері.

Нагадаємо, матч Жирона — Вільярреал пройде завтра, 10 травня, о 19:30 за Києвом. Після 34 турів Жирона разом із українцем Віктором Циганковим набрала 38 очок і посідає лише 16 місце, випереджаючи Алавес на три бали та Лас-Пальмас на шість.