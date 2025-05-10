Німеччина

Команда Венсана Компані набрала три очки у чемпіонському статусі після минулого туру.

Баварія у матчі 33 туру німецької Бундесліги на своєму полі впевнено обіграла менхенгладбахську Боруссію з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито на 31 хвилині зусиллями Гаррі Кейна, після чого на 90 хвилині Майкл Олісе подвоїв перевагу команди Венсана Компані.

Баварія за підсумками минулого туру оформила чемпіонський титул у Бундеслізі, а Боруссія набрала 45 очок і посідає дев'яте місце.

Баварія — Боруссія Менхенгладбах 2:0

Голи: Кейн, 31, Олісе, 90.

Баварія: Ноєр — Лаймер, Даєр, Станішич (Павлович, 62), Геррейру (Палінья, 83) — Кімміх, Горецка — Олісе, Мюллер (Гнабрі, 83), Коман (Сане, 62) — Кейн (Відович, 90).

Боруссія Менхенгладбах: Омлін — Лайнер, Ельведі (Скаллі, 46), К'яродія, Ульріх — Зандер (Штогер, 76), Вайгль — Онора (Чванчара, 76), Райтц (Нойгаус, 84), Гак (Плеа, 76) — Кляйндінст.

Попередження: Олісе — Вайгль.