Німеччина

Захисник Баєра прокоментував чутки довкола своєї кар’єри.

Німецький центральний захисник Йонатана Та проводить останні тижні в складі леверкузенського Баєра, і вже від початку липня буде офіційно вільним агентом.

Тим часом довкола 29-річного виконавця з’являється дедалі більше чуток, і його вже пов’язують із можливими переходами до мадридського Реала, мюнхенської Баварії та англійського Манчестер Юнайтед.

Тим часом сам гравець ще не визначився щодо власного майбутнього.

"Ухвалю рішення щодо наступного клубу найближчим часом. Я не хочу зараз називати конкретну дату, коли це станеться. Правда полягає лише в тому, що мій контракт із Баєром офіційно завершиться лише через два місяці.

Я хочу залишити зону комфорту. Коли ти їдеш туди, де, можливо, навіть не знатимеш місцевої мови, це особливо складний досвід. Це стосується і моєї позиції, на якій я, звісно, хочу грати в новій команді.

Це вимагало б від мене багато чого, щоб бути залученим до якогось нового проєкту. Ось чому виїзд за кордон є таким привабливим для мене.

Фінансові складнощі Барселони? Я не маю на це ніякого впливу. Я можу ухвалювати лише власні рішення, а все інше має залежати від інших людей.

Ще минулого літа я міг перейти до Баварії. Це був важкий час, тому що я відчував, що більше нічого не має значення, окрім цього трансферу. Було багато розмов і багато дискусій, але я все ще залишався в Байєрі.

Розмова з Хабі Алонсо була абсолютно позитивною. Я сказав йому: "Я тут, тренуюсь, незабаром почнеться сезон, так що не хвилюйся". А він відповів: "Я розраховую на тебе і знаю, що можу тобі довіряти".

Так само і в клубі ставились до всього цього. Це був важкий час, але ми все одно знайшли свій шлях.

Дякую за компліменти за гру в цьому сезоні. Я теж не знав, як усе в підсумку складатиметься. Але я знав, що готовий. І це, знову ж таки, пов'язано з моїм ставленням до справи. Я не видаю із себе жертву, а приймаю ситуацію такою, якою вона є.

Усе чудово так, як є зараз. У 23 роки мені було б набагато важче впоратись із цим тиском і залишатись таким відданим справі.

Було багато злетів і падінь — це частина процесу. Період, коли я грав мало, був для мене вирішальним: другий сезон із Петером Бошем. У січні 2020 року прийшов Едмонд Тапсоба, і тепер він — один із моїх найкращих друзів, який завжди підтримував мене. Я не розумів ситуації, але він дуже допоміг мені у всьому, що відбувалось далі.

Цей період спортивних страждань тривав чотири чи п'ять місяців. У тому сезоні я зіграв 25 матчів у лізі, але мені ставало тільки гірше. Але я не здався. Я завжди казав собі: "Я повернусь на поле, буду грати з чистого аркушу і буду готовий до цього". Я зрозумів, наскільки важливий настрій. Звичайно, можна грати роль жертви і казати: "Тренер — придурок". А можна прийняти ці виклики і впоратись із ними максимально позитивно. Цей складний момент надихнув мене на бажання зробити більше для себе, бути більш професійним і ще більше працювати над собою", — заявив німецький виконавець.

У цьому сезоні Та провів 48 матчів, забив чотири голи та віддав один гольовий пас.