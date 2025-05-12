Німеччина

Форвард Боруссії в центрі трансферних чуток.

Форвард дортмундської Боруссії Серу Гірассі може стати новим гравцем Парі Сен-Жермен в літнє трансферне вікно. Вражаючий сезон нападника привернув увагу топклубів Європи, і його висока клаусула в 70 мільйонів євро може бути активована вже цього літа.

Гірассі продемонстрував неперевершену форму в поточному сезоні, зігравши 44 матчі, забивши 33 голи та зробивши дев'ять асистів. Це робить його одним із найяскравіших нападників у європейських чемпіонатах, і його потенціал не залишився непоміченим.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке вже дав "зелене світло" на трансфер Гірассі, розглядаючи його як ідеальне підсилення для атакувальної лінії команди. Парижани шукають нових зірок для зміцнення свого складу, і підписання такого талановитого нападника, як Гірассі, є частиною їхніх амбіцій на наступний сезон.

Нагадаємо, Гірассі став гравцем тижня в ЛЧ.