Німецький гранд хоче встигнути оформити угоду до старту Клубного чемпіонату світу.
Джоб Беллінгем, Getty Images
20 травня 2025, 10:25
Дортмундська Боруссія активно працює над трансфером талановитого півзахисника Сандерленда Джоба Беллінгема. Про це повідомляє журналіст Sky Патрік Бергер.
Керівництво клубу прагне оформити перехід якомога швидше, аби 19-річний англієць зміг взяти участь у майбутньому Клубному чемпіонаті світу. Водночас наразі жодних офіційних домовленостей із самим футболістом ще не досягнуто.
Боруссія з повагою ставиться до підготовки Беллінгема до фіналу плей-оф Чемпіоншипу, де його команда зустрінеться з Шеффілд Юнайтед 24 травня. Очікується, що офіційну пропозицію буде зроблено вже після завершення цього поєдинку. Орієнтовна сума трансферу оцінюється у 25–30 мільйонів євро.
У сезоні-2024/25 Джоб Беллінгем провів 42 матчі, забив чотири м’ячі та віддав три гольові передачі.
Раніше повідомлялось, що РБ Лейпциг провів переговори з Беллінгемом.