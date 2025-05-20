Німеччина

Німецький гранд хоче встигнути оформити угоду до старту Клубного чемпіонату світу.

Дортмундська Боруссія активно працює над трансфером талановитого півзахисника Сандерленда Джоба Беллінгема. Про це повідомляє журналіст Sky Патрік Бергер.

Керівництво клубу прагне оформити перехід якомога швидше, аби 19-річний англієць зміг взяти участь у майбутньому Клубному чемпіонаті світу. Водночас наразі жодних офіційних домовленостей із самим футболістом ще не досягнуто.

Боруссія з повагою ставиться до підготовки Беллінгема до фіналу плей-оф Чемпіоншипу, де його команда зустрінеться з Шеффілд Юнайтед 24 травня. Очікується, що офіційну пропозицію буде зроблено вже після завершення цього поєдинку. Орієнтовна сума трансферу оцінюється у 25–30 мільйонів євро.

У сезоні-2024/25 Джоб Беллінгем провів 42 матчі, забив чотири м’ячі та віддав три гольові передачі.

Раніше повідомлялось, що РБ Лейпциг провів переговори з Беллінгемом.