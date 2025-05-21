Німеччина

Ще один новачок для клубу з Бундесліги.

Фрайбург на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Брондбю Юіто Сузукі.

Деталі угоди з 23-річним японцем не розголошуються, але, за інформацією ЗМІ, сума трансферу склала близько 7,5 мільйонів євро.

Цього сезону Сузукі провів 39 матчів, у яких забив 12 голів та віддав шість гольових передач.

За підсумками сезону Фрайбург набрав 55 очок і посів п'яте місце у Бундеслізі.

Зазначимо, що це вже другий літній новачок для команди після підписання вінгера Труа.