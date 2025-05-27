Німеччина

Бременський клуб розглядає можливість зміни головного тренера.

Головний тренер Вердера Оле Вернер може достроково залишити свою посаду у бременському клубі.

Раніше 37-річний німець, чий контракт розрахований до літа 2026 року, заявив на прес-конференції, що не має наміру продовжувати контракт з клубом.

Після цього прес-служба клубу випустила таку заяву від імені менеджера команди Клеменса Фріца: "Нам прикро, адже ми думали про довготривалу співпрацю з Оле. Ми маємо зараз ухвалити рішення. Ми проаналізуємо ситуацію та вирішимо, що буде краще для Вердера".

Водночас журналіст Флоріан Плеттенберг повідомив, що контракт із Вернером, який очолив Вердер у 2021 році, буде розірвано найближчим часом.

За підсумками сезону Вердер посів восьме місце у турнірній таблиці Бундесліги.