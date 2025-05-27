Причиною стала відмова від нового контракту.
Вернер, Вердер
27 травня 2025, 19:54
Керівництво бременського Вердера ухвалило рішення достроково розірвати співпрацю з головним тренером Оле Вернером. Причиною стала відмова 36-річного фахівця продовжити контракт, який діє до 30 червня 2026 року.
"Ми дуже шкодуємо про це рішення, адже розглядали довгострокову співпрацю з Оле. Але для нас важливо мати ясність і стабільність у плануванні. Саме тому ми вирішили звільнити тренера вже зараз", — пояснив ситуацію Клеменс Фріц, директор з футболу Вердера. Рішення підтримано й наглядовою радою клубу.
Оле Вернер очолив Вердер у 2021 році та одразу допоміг команді повернутися до Бундесліги. Цього сезону "зелено-білі" фінішували на восьмому місці в чемпіонаті Німеччини.
Раніше повідомлялось, що Олівер Берк — новачок Уніона Берлін.