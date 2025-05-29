Німеччина

Деталі переходу німецького фахівця не розголошуються.

Наставник Ельферсберга Горст Штеффен став головним тренером бременського Вердера. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Деталі переходу 56-річного німецького фахівця не розголошуються.

За інформацією ЗМІ, сума компенсації для Ельферсберга становить близько 350 тисяч євро, а сам німець уклав контракт до літа 2028 року.

На своєму новому місці Штеффен змінив раніше звільненого Оле Вернера, який публічно відмовився продовжувати контракт та був звільнений достроково.

За підсумками сезону Вердер посів восьме місце у Бундеслізі, а Ельферсберг став третім у Другій Бундеслізі, після чого поступився Гайденгайму у боротьбі за місце у Бундеслізі.