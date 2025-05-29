Це вже друга поспіль нагорода для німецького хавбека.
Флоріан Вірц, ФК Баєр
29 травня 2025, 21:55
Півзахисника Баєра Флоріана Вірца було визнано найкращим гравцем німецької Бундесліги за підсумками сезону-2024/25. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Для 22-річного німця це вже друга поспіль нагорода від Союзу гравців VDV.
У боротьбі за нагороду Вірц випередив двох гравців мюнхенської Баварії – Майкла Олісе та Гаррі Кейна.
Минулого сезону Флоріан провів 31 матч у Бундеслізі, в яких забив десять голів та віддав 13 гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль зробив першу офіційну пропозицію по Вірцу.