Німеччина

24-річний форвард уклав контракт до 2029 року, трансфер коштував клубу 10 мільйонів євро.

Майнц оголосив про підписання нападника Бенедикта Голлербаха, який перебрався з берлінського Уніона. Сторони домовилися про чотирирічну угоду, яка діятиме до літа 2029 року.

За даними Transfermarkt, трансфер 24-річного футболіста обійшовся Майнцу в десять мільйонів євро. Це одне з найзначніших придбань клубу цього літа.

Голлербах є вихованцем Баварії, а в Уніоні виступав із 2022 року. За два сезони він провів 65 матчів, у яких відзначився 14 голами та чотирма асистами.

Майнц розраховує, що новачок посилить атакувальну лінію та допоможе команді успішно виступити в новому сезоні Бундесліги.