Англія

Джеймс Френч возз'єднається у Сіті з Пепом Ліндерсом.

Перестановки у тренерському штабі Манчестер Сіті продовжуються з приходом Джеймса Френча з Ліверпуля. Про це повідомляє The Athletic.

Француз, який народився в Португалії і працював аналітиком у Ліверпулі з 2012 року, збирається обійняти аналогічну посаду на Етіхаді, зосередившись на тренуваннях та аналізі стандартних положень.

Френч приєднався до Ліверпуля під час правління Брендана Роджерса, після чого став невід'ємною частиною аналітичного відділу "червоних" як за Юргена Клоппа, так і за Арне Слота. Він попрощався з Енфілдом після нещодавнього святкування чемпіонського титулу АПЛ.

Френч возз'єднається у Сіті з колишнім аситентом Клоппа — Пепом Ліндерсом, який ось-ось стане новим помічником тренера Хосепа Гвардіоли.

Ліндерс провів на Енфілді дев'ять з половиною років, за які двічі допоміг клубу виграти АПЛ, Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу, Кубок Англії та двічі Кубок ліги.

Цього літа Гвардіола суттєво змінює тренерський штаб, який покинуть Хуанма Лільо, Карлос Вісенс та Ініго Домінгес. Каталонець прагне залучити нові ідеї після провального сезону.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті зробить пропозицію Ліону щодо Шеркі.