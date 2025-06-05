Італія

Саудівський клуб серйозно налаштований щодо трансферу нігерійського форварда.

Нападник Наполі Віктор Осімген може продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Саудівської Аравії. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво саудівського клубу зробило офіційну пропозицію "неаполітанцям" щодо трансферу 26-річного нігерійця, запропонувавши 65 мільйонів євро плюс п'ять мільйонів у якості бонусів.

Також наголошується, що напередодні Аль-Хіляль зв'язався із самим гравцем, щоб обговорити умови особистого контракту.

Минулого сезону Осімген провів 41 матч за Галатасарай на правах оренди, в яких забив 37 голів та віддав сім гольових передач.

Раніше Аль-Хіляль оголосив про початок співпраці з Індзагі.