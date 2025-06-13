Німеччина

Проте, "вишні" не хочуть відпускати свого плеймейкера Джастіна Клюйверта.

Баєр контактував із Борнмутом задля отримання інформації стосовно атакувального півзахисника Джастіна Клюйверта, передає портал talkSPORT.

"Фармацевти" шукають заміну колезі за позицією 26-річного нідерландця Флоріану Вірцу. Повідомляється, що лідер леверкузенського клубу за рекордну суму переходить до Ліверпуля.

За даними talkSPORT, новий керманич Баєра Ерік тен Гаг є головною рушійною силою потенційного трансферу Клюйверта. Тим не менш, Борнмут чітко дав зрозуміти, що Джастін не продається, хоча власник "вишень" Білл Фоулі раніше заявляв, що не буде надмірно перешкоджати змінам клубних прописок гравцями, за яких пропонуватимуть "належні суми".

Контракт плеймейкера з клубом АПЛ розраховано до кінця червня 2028 року. Вважається, що в згаданому договорі про співпрацю немає клаусули, а порталом transfermarkt виконавець оцінюється в 35 млн євро.

Борнмут придбав нідерландця в липні 2023-го. Тоді Рома отримала за нього 10.8 млн євро. Зараз на рахунку Клюйверта 22 гола й десять асистів у 75-ти матчах за "вишень" у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що український захисник клубу Ілля Забарний узгодив контракт із ПСЖ.