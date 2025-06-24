Німеччина

Французький клуб висунув жорсткі умови щодо переходу флангового атакувального гравця.

Леверкузенський Баєр розпочав переговори з Монако стосовно можливого переходу вінгера Магнеса Акліуша. За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, сторони вже вийшли на контакт, але перемовини ускладнюються через високі фінансові вимоги французького клубу.

23-річний футболіст провів сильний сезон у складі Монако, зігравши 43 матчі у всіх турнірах. На його рахунку — сім забитих м’ячів і 12 гольових передач, що привернуло увагу клубів з топчемпіонатів.

Монако, однак, не готовий відпускати гравця за занижену ціну. Керівництво очікує максимально вигідну пропозицію, перш ніж розглядати подальші кроки. Баєр наразі оцінює можливості, перш ніж переходити до наступного етапу переговорів.

Раніше стало відомо, що Баєр націлився на зірку ПСВ Тілльмана.